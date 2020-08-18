 فيديو.. نائب رئيس النواب اللبناني: حكومة حسان دياب لم يتم إفشالها - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 2:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. نائب رئيس النواب اللبناني: حكومة حسان دياب لم يتم إفشالها

حسان دياب
حسان دياب
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 1:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 1:00 ص

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم يتم إفشالها، مشيرًا إلى أنها أصبحت عاجزة عن تقديم ما يجب تقديمه لمسيرة الإنقاذ.

وأضاف «الفرزلي» خلال لقاء لبرنامج «نيوز ميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، أن بيان استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حسان دياب، عكس ذلك العجز، موضحًا أن «دياب» قال في بيانه: «نريد أن نفسح المجال لحكومة إنقاذ وطني».

وأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم يعد قادرًا على تقديم شيء جديد، لافتًا إلى أن لبنان يحتاج إلى نقلة نوعية، خلال الفترة الراهنة.

وتابع: «لا يستطيع أحد أن يقوم بالنقلة النوعية إلا المتهمون بأنهم أفسدوا الدولة، ولازالوا يتمتعون بحيثية أساسية في المجتمع اللبناني»، منوهًا أن المسألة لا تتعلق بالجدارة فقط في تشكيل الحكومة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك