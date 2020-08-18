قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم يتم إفشالها، مشيرًا إلى أنها أصبحت عاجزة عن تقديم ما يجب تقديمه لمسيرة الإنقاذ.

وأضاف «الفرزلي» خلال لقاء لبرنامج «نيوز ميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، أن بيان استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حسان دياب، عكس ذلك العجز، موضحًا أن «دياب» قال في بيانه: «نريد أن نفسح المجال لحكومة إنقاذ وطني».

وأشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم يعد قادرًا على تقديم شيء جديد، لافتًا إلى أن لبنان يحتاج إلى نقلة نوعية، خلال الفترة الراهنة.

وتابع: «لا يستطيع أحد أن يقوم بالنقلة النوعية إلا المتهمون بأنهم أفسدوا الدولة، ولازالوا يتمتعون بحيثية أساسية في المجتمع اللبناني»، منوهًا أن المسألة لا تتعلق بالجدارة فقط في تشكيل الحكومة.