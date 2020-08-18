تسرب النفط في خليج «ألجوا» يهدد حياة البطاريق الإفريقية

تملك دولة جنوب إفريقيا إحدى أكثر المناطق غنا بالحياة البحرية، والتي تضيف قرابة نصف عدد البطاريق الإفريقية المهددة بالانقراض، لكن نفس الموقع الذي يتمتع بعمق كبير للمياه ومكان استراتيجى على طرق الملاحة العالمية جعله مقصدا للسفن الراغبة في عمليات التزود بالوقود، وهو النشاط الذي يهدد بتدمير كل البيئة في المكان حال حدوث أي تسرب، على غرار ذلك الذي ضرب الموريشيوس منذ أسبوعين، ولكن حينها سيكون القضاء على نوع نادر من البطاريق.

وبحسب "فرانس برس"، شهد خليج "ألجوا" -موطن للبطاريق الإفريقية شرق دولة جنوب إفريقيا- تسريبين للنفط من مخازن التزود بالوقود في عام 2017 والعام الماضي، حين وقع تسرب نحو 400 لتر وقود في المياه مسببة التلوث لعشرات البطاريق.

وتقول لورين بيتشرغرو، باحثة بمجال الطيور البحرية من جامعة نيلسون مانديلا، إن تعرض البطاريق للنفط المتسرب يفسد مقاومة ريشها للمياه؛ ما يجعلها تتعرض للبرد المميت، بجانب صعوبة تحركها لإيجاد الطعام أو العودة لفراخها، وتضيف أن البطاريق تقوم بتنظيف أنفسها بلسانها ما يسبب تسممها بالنفط.

ويضم خليج ألجوا 8 مخازان للتزود بالوقود سعة أكبرها 100 ألف لتر من الوقود، وتدير تلك المخازن وعمليات التزود 3 شركات منذ عام 2016.

وخلال الفترة التي عملت بها شركات التزويد البحري بالوقود في خليج ألجوا، نقص عدد البطاريق من 11 ألفا لـ5100 بطريق فقط.

ويقول غاري كاموير، مدير مجتمع ألجوا البيئي، إن ضجيج محركات السفن القادمة لعمليات التزود بالوقود يشوش على البطاريق التي تستخدم تردد الصوت للبحث عن صيدها من الأسماك ما يسبب مجاعة للبطاريق.

ويقول ويل واتشر طبيب بيطري بالمنطقة، إن السفن تعيق وصول أسراب السردين للخليج والتى يتغذى عليها البطاريق والحيتان والدلافين.

يذكر أن البطاريق الإفريقية المهددة بالانقراض لا تتواجد سوى فى جنوب إفريقيا وناميبيا وموزمبيق.

ويهدد زوال البطاريق بفعل أنشطة التزود بالنفط عوائد السياحة البحرية للمنطقة والمقدرة بنصف مليار دولار، والتى توفر 40 ألف فرصة عمل مختلفة.

ويعرب جيت كيت، أحد سكان المنطقة، عن مخاوفه، موضحا أن البطاريق خلال عمليات الصيد تقوم بجمع أسراب الأسماك في كرة كبيرة؛ ما يتيح لبقية المفترسات من قروش ودلافين التغذي عليها، وبغير وجود البطاريق تكون كل تلك الكائنات مهددة.