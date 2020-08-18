الإمارات: زيادة مقلقة في إصابات كورونا خلال الأسبوعيين الماضيين

أعلن عبد الرحمن بن العويس، وزير الصحة الإماراتي، أن الإمارات أجرت أكثر من 6 ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا المستجد، كجزء من الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمواجهة الفيروس، وحماية المجتمع من تداعياته السلبية.

وقال العويس، للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه لوحظ خلال الأسبوعيين الماضيين زيادة ملحوظة في معدلات الإصابة اليومية، والتي قد تعد مؤشرًا لارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتي يأتي على رأسها تجنب التجمعات والزيارات خلال الفترة الحالية، والتقيد بالتباعد الجسدي.

وفيما يخص المرحلة الثالثة للتجارب السريرية، التي تجرى في الإمارات على لقاح محتمل للفيروس، أكد العويس أن هناك تطورًا ملموسًا، وأن النتائج مطمئنة للغاية، ولم تسجل أي آثار جانبية على المتطوعين.

وجدد دعوته لأفراد المجتمع كافة للمشاركة في هذا العمل الإنساني، والذي سيعود بكل الخير والنفع ليس فقط على مجتمع دولة الإمارات، بل على ملايين البشر حول العالم، معربًا عن ثقته الكبيرة في مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين، وحرصهم الدائم على دعم المبادرات الإيجابية في جميع الأوقات والظروف.

وأضاف أن استراتيجية التعامل مع الوباء والحد من انتشاره لن تكتمل دون الالتزام التام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

وأعلنت الوزارة تسجيل 365 إصابة جديدة بالفيروس، تتلقى جميعها الرعاية اللازمة في مؤسسات الرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي حالات الاصابة المسجلة بالدولة إلى 64 ألفًا و906 حالات.

وتم تسجيل 115 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في الدولة إلى 57 ألفًا و909 حالات، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 366 حالة.