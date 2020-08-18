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أكدت وزارة الخارجية السويدية اليوم الثلاثاء أن سفارتها في كوريا الشمالية لا تزال مفتوحة، رغم أن الدبلوماسيين "غادروا مؤقتا" البلاد بسبب إجازات مجدولة والتناوب المنتظم بين العاملين في السلك الدبلوماسي.

يأتي هذا التوضيح بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أن الموظفين السويديين غادروا بسبب قيود فيروس كورونا في كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أنطون دالكويست، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قيود كورونا أثرت على وضع الدبلوماسيين والمنظمات، إلا أن الوضع الراهن ناجم "ببساطة عن العطلات وتناوب العاملين".

وأضاف أن "السفارة السويدية في بيونج يانج لا تزال مفتوحة، والموظفون المحليون موجودون هناك".

وأشار إلى أن السويد وكوريا الشمالية ما زالتا مرتبطتين بعلاقات دبلوماسية، وأن سفارة كوريا الشمالية في ستوكهولم لا تزال مفتوحة.

وللدولة الاسكندنافية سفارة في كوريا الشمالية منذ أوائل السبعينيات، كما أنها تمثل المصالح الدبلوماسية الأمريكية في بيونج يانج.

واستضافت ستوكهولم أيضا اجتماعات بين مسؤولين من كوريا الشمالية والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.