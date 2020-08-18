آينتراخت فرانكفورت يعلن إصابة قائده أبراهام

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن ديفيد أبراهام قائد الفريق سيغيب لفترة غير محددة عن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بسبب الإصابة.

وأوضح النادي أن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما، تعرض لإصابة في أربطة الركبة اليمنى خلال التدريبات أمس الاثنين، طبقا لما أوضحته الأشعة الطبية.

وكان لاعب قلب الدفاع أبراهام قد غاب عن عدة مباريات رسمية في الموسم الماضي بسبب مشكلات عضلية وألام في الظهر.

ومن المفترض أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 سبتمبر المقبل، بعد أسبوع واحد من انطلاق مباريات الدور الأول بكأس ألمانيا.