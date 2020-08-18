سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى سبب قرارات المدير الفني ريني فايلر نحو كيفية الاستفادة من الثنائي وليد سليمان وآليو بادجي.

قال عبد الحفيظ عبر إذاعة الشباب والرياضة "لا أحب الحديث في الأمور الفنية، ولكن وليد سليمان قادر على أداء مهامه سواء شارك أساسيًا أو آخر 30 دقيقة".

وأضاف "ولكن يبدو أن فايلر يهتم أكثر بختام المباريات أكثر من بدايتها، لذا يميل للاستفادة من خبرات وليد سليمان للتحكم في إيقاع اللعب وتغيير نتيجة اللقاء".

وتابع "أما بادجي، يتم استغلاله في الكرات الطولية بالشوط الثاني، وبالفعل صنع هدفا لعمرو السولية أمام الإنتاج الحربي، وكان له بصمة في هدفي الأهلي بشباك بيراميدز".

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثية سجلها جيرالدو، وليد سليمان وآليو بادجي.

ويتصدر وليد سليمان قائمة هدافي الأهلي في الدوري هذا الموسم رغم مشاركته بديلا حيث سجل 7 أهداف، بينما أحرز بادجي هدفين فقط منذ انضمامه في يناير الماضي قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو.