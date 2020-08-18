فرنسا تفرض استخدام الكمامة إجباريا في أماكن العمل

أعلنت وزارة العمل الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن وضع الأقنعة الواقية سيصبح إلزاميا في جميع أماكن العمل تقريبا في فرنسا.



وقالت وزارة العمل، إن هذه السياسة ستسري على جميع المجالات التي يحتمل أن يتواصل فيها الموظفون مع الجمهور، مثل غرف الاجتماعات أو المساحات المفتوحة أو الممرات أو غرف تغيير الملابس أو ساحات العمل المشتركة، باستثناء المكاتب الفردية التي يعمل فيها موظف واحد فقط.



وذكرت وزيرة العمل إليزابيث بورن، أنه في ضوء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن صحة العمال وكذلك استمرار النشاط الاقتصادي بات على المحك.



وأوضحت وزارة العمل أنها تعمل الآن على التنفيذ العملي للسياسة الجديدة مع شركائها في المجتمع.



وأوصت بالعمل من المنزل للحد من مخاطر العدوى والحد من استخدام وسائل النقل العام.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن السياسة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر على أقصى تقدير.