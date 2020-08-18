 بوتين: انكماش الاقتصاد الروسي سيكون أقل مما هو عليه في العديد من الدول - بوابة الشروق
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بوتين: انكماش الاقتصاد الروسي سيكون أقل مما هو عليه في العديد من الدول

الرئيس الروسي - فلادمير بوتين
الرئيس الروسي - فلادمير بوتين
موسكو - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 2:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 2:24 م
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن انكماش الاقتصاد الروسي سيكون أقل مما هو عليه في بلدان أخرى، ومن بينها بلدان أوروبية.

وقال بوتين -خلال لقائه مع رئيس شركة (روسنفط) إيجور سيتشين، اليوم الثلاثاء- "إن الاقتصاد العالمي سينمو، والاقتصاد الروسي أيضا"، مضيفا "يبدو أن لدينا انكماشا في الاقتصاد، ولكنه سيكون أقل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية".

وتابع الرئيس الروسي: "سنرى في نهاية العام الحالي ماذا سيحدث، فهذا الانكماش سينتهي عاجلاً أم آجلاً، وسيكون من الضروري نمو الاقتصاد العالمي".

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