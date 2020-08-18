الرئيس اللبناني: يجب أن يكون حكم المحكمة الدولية مناسبة للوحدة

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، بعد نطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بحكمها في قضية استشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إلى أن يكون الحكم مناسبة لاستذكار مواقفه ودعواته إلى الوحدة والتضامن.

وقال عون، بحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، إنه يدعو إلى أن يكون الحكم الذي صدر اليوم عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مناسبة لاستذكار مواقف الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ودعواته الدائمة إلى الوحدة والتضامن، وتضافر الجهود من أجل حماية البلاد من أي محاولة تهدف الى إثارة الفتنة.

وأضافأن من أبرز أقوال الشهيد أن ما من أحد أكبر من بلده، وأن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، يتجاوب مع رغبة الجميع في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة التي هددت الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وطاولت شخصية وطنية لها محبوها وجمهورها ومشروعها الوطني.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تتحقق العدالة في كثير من الجرائم المماثلة، التي استهدفت قيادات لها في قلوب اللبنانيين مكانة كبيرة، وترك غيابها عن الساحة السياسية اللبنانية فراغًا كبيرًا.

وكانت بدأت في لاهاي ظهر اليوم الثلاثاء الجلسة العلنية للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، للنطق بالحكم في القضية بحق المتهمين الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة وهم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وأُسندت إلى المتهمين الأربعة تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدًا، وتهمة محاولة القتل عمدًا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وتمت محاكمتهم غيابيًا.

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء أن عياش "مذنب بصفته شريكاً في المؤامرة وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أدوات متفجرة، وتهمة قتل الحريري عمدًا وقتل 21 شخصاً، ومحاولة قتل 126 شخصًا.

وقررت المحكمة أن "حسن مرعي وحسين عنيسي وأسد حسن صبرا غير مذنبين في جميع التهم المسندة إليهم".