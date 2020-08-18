مستشار أوبئة: لا نستطيع الحكم على مدى فعالية اللقاح الروسي لمكافحة كورونا

قال مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية المجتمعية، الدكتور عادل البلبيسي، إن المعلومات المتوفرة عن لقاح «سبونيك 7» الروسي لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لازالت أولية وقليلة جدًا.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «العربية»، مساء الاثنين، أن وزارة الصحة الروسية أعلنت نشر معلومات وافية ونتائج تجارب اللقاح، خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا: «لا نستطيع الحكم على مدى فعالية اللقاح».

ولفت إلى أن روسيا أجرت المرحلتين الأولى والثانية للقاح، ولم تجرِ المرحلة الثالثة، متابعًا أن عدم إجراء المرحلة الثالثة لا يُمكن من الحكم على مأمونية وفعالية اللقاح.

وذكر مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية المجتمعية أن العالم يرحب بأي لقاح قد يُنتج في المرحلة الحالية، في ظل عدم وجود علاج أو لقاحات أخرى لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، لتكون بذلك روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا لفيروس كورونا المستجد.