ألمانيا تعتزم التشاور مع فرنسا وبريطانيا بشأن الدور الأمني السياسي لأوروبا

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تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور إجراء مشاورات مع نظيريها من فرنسا وبريطانيا بشأن الدور الأمني السياسي لأوروبا.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء أن اللقاء المقرر يومي الخميس والجمعة القادمين في مدينة زارلاند، سوف يكون الاجتماع الرسمي الأول لوزارء الدفاع في صيغة "إي 3".

وتشمل صيغة "إي 3" أكبر ثلاث دول أوروبية، وكانت جزءا أساسيا من عمليات تنسيق سياسية أمنية خلال المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية: "أود الاستفادة من رئاسة ألمانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي من أجل التحدث بشكل إضافي في إطار صيغة /إي3/ أيضا بشأن زيادة القدرة الأوروبية على التصرف بشأن سياسة الدفاع ودور أوروبا في العالم".

وأضافت كرامب-كارنباور: "الأزمات في الدول المجاورة مباشرة لنا والتوجه الجديد جزئيا للولايات المتحدة الأمريكية والتحديات التكنولوجية وفي مجال سياسة التسلح وكذلك تأثيرات وباء كورونا /كوفيد19/ تستلزم تحقيق مزيد من الترابط بين القوى الأوروبية".

وأكدت أنه سيكون للتعاون السياسي الأمني مع بريطانيا أهمية كبيرة للغاية مستقبلا بالنسبة لألمانيا وفرنسا رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).