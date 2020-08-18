رئيس جامعة بني سويف: برامج تدريبية للعاملين لزيادة مهاراتهم

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن الجامعة بصدد عقد دورات تدريبية لتحسين أداء العاملين بالجامعة وزيادة مهاراتهم وخصوصا الشباب، وذلك بالاستفادة من الكوادر المالية والإدارية داخل الجامعة لتطوير وتحسين أداء العاملين.

وأوضح منصور، أن هناك أنواع من التدريبات سيتم عقدها داخل مركز تنمية القدرات بصورة دورية والتي تشمل تدريب إداري، وتدريب اكتساب مهارات ومعارف جديدة، وتدريبات من أجل الترقي، مطالبا بضرورة وضع البرامج التدريبية والمشكلات التي تواجه الجامعة والمادة التدريبية المطلوبة والمدرب المؤهل للوصول لنتيجة مرضية.

وأكد أنه سيتم عمل اختبارات قبل وبعد وأثناء عقد البرامج التدريبية، بالإضافة إلى عمل تقييم بعد التدريب لقياس تطور الأداء.