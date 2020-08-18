وزير قطاع الأعمال: المستقبل في السيارات الكهربائية

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن «المستقبل في السيارات الكهربائية».

وأضاف خلال حواره لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أنه من المتوقع أن يفوق الإنتاج السنوي للسيارات الكهربائية حول العالم، إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن الصين تسبق الولايات المتحدة وأوروبا بمراحل في إنتاج السيارات الكهربائية، لذا لجأت مصر لها للمساهمة في إنتاج تلك النوع من السيارات، من خلال ثاني أكبر الشركات الصينية في هذا المجال.

وأوضح أن الخطة تهدف للبدء في إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا في مصر، لافتًا إلى إنشاء محطات شحن عامة في الطرق بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد أماكن لمواقف السيارات الكهربائية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في يونيو الماضي، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة “دونج فينج” الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.