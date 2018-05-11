رئيس هيئة مترو الأنفاق: شراء 32 قطار جديد للخط الأول ورفع كفاءة 23 آخرين

قال الدكتور عصام والي، رئيس هيئة مترو الأنفاق، إن التوجيهات كانت صريحة بالارتفاع بمستوى الخط الأول والثاني ليواكب مستوى الخط الثالث، موضحًا أنه تم شراء قطارات وتطوير الفشارات وتغيير بوابات الدخول.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الخطة المقبلة شراء 32 قطار جديد للخط الأول ورفع كفاءة 23 قطار بنفس الخط، وتطوير المحطات ونظم الإشارة مع وجود خطة لجذب أصحاب السيارات الخاصة بوجود ساحات انتظار في كل المحطات.

وأكد أن الهيئة رصدت ردود أفعال جيدة اليوم بعد افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث وجودة الخدمة، مؤكدًا أن كل محطة في خطوط المترو تحتوي على 65 كاميرا مراقبة، وأن محطة عدلي منصور يتم بها تجربة جديدة بوجود جهاز لقياس درجة الحرارة.

وذكر أن المقاولون العرب وأوراسكوم قاما بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث، لافتًا إلى أن وزير النقل سيعلن عن التحالف المصري، الذي سيبدأ العمل في الخط الرابع من حي الأشجار للرحاب وسيتكلف العمل فيه 70 مليار جنيه، والمرحلة الأولى من حي الأشجار للملك الصالح ستتم نفقي تحت الأرض، ويستغرق العمل في المرحلة الأولى 3 سنوات.