رئيس حزب التغيير اللبناني: قرار المحكمة الدولية بقضية اغتيال الحريري ينهي فصول حزب الله

قال رئيس حزب حركة التغيير بلبنان، إيلي محفوض، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن تدين طائفة أو مجموعة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، مشيرًا إلى أن المحكمة ستسمي بالاسم الأشخاص المتورطين بهذه العملية.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الحدث العربية»، مساء الاثنين، أن «القرار سيكون تتويجًا لمرحلة تنهي فصول المنظمة المسماة حزب الله والتي بها خمسة متهمين سماهم حسن نصر الله بأنهم قديسين».

ولفت إلى أن المحكمة قد تفاجئ الكثير إزاء التفاصيل التي يذكرها الحكم، موضحًا أن المحكمة ستذكر أسماء غابت بفترة من الفترات عن ذهن اللبنانيين.

وأشار رئيس حزب التغيير اللبناني إلى أن لحظة النطق بالحكم لحظة معقدة من تاريخ لبنان، متابعًا: «نحن أمام جريمة عصر وحكم العصر وزلزال العصر، والحكم المنتظر سينقل لبنان من مرحلة إلى أخرى».

وتصدر المحكمة (الدولية) الخاصة بلبنان، غدًا الثلاثاء، حكمها في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتُعلن غرفة الدرجة الثانية الحكم بعدما كان مقرراً أن يصدر في السابع من أغسطس الجاري، غير أن انفجار مرفأ بيروت علّق صدوره.