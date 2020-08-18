إصابة 6 جنود ألمان بكورونا في العراق

أُصيب ستة جنود ألمان بفيروس كورونا المستجد خلال مهمتهم في شمال العراق.

وذكرت قيادة مهام الجيش الألماني اليوم الثلاثاء في خطاب للبرلمان الألماني (بوندستاج)، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الجنود الآن في إقامة منعزلة داخل حاويات منفصلة".

وأوضحت القيادة أنه يتعين لذلك إعادة هؤلاء الجنود إلى ألمانيا "على وجه السرعة"، مضيفة أن الطاقم الطبي في أربيل يتابع مسارات المرض لدى الجنود، كما خضع الأفراد المخالطون لهم لاختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني في شمال العراق يشارك في المهمة الدولية لمكافحة تواجد داعش.