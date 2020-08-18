علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، على قضية حبس طفل احتياطيًا لهتكه عرض آخر وقتله بدورة مياه بالفيوم، قائلًا إن تلك الواقعة نتيجة أمراض يعاني منها المجتمع، كسوء التربية وعدم متابعة الأهل لأبنائهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن المتهم بهتك عرض وقتل الطفل يوسف ينطبق عليه نص المادة 111 من قانون الطفل، نظرًا لأنه يبلغ من العمر 16 عامًا، مشيرًا إلى أن عقوبة هتك العرض وحدها لا تقل عن سبع سنوات.

وتوقع أن يصل الحكم النهائي نتيجة الجريمتين إلى 15 عامًا، متابعًا: «حتى الطفل المتهم مجني عليه؛ لأنه لم يتلق الرعاية اللازمة من المجتمع».

وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا بالعثور على جثمان الطفل المجني عليه -البالغ من العمر 5 سنوات- ملقى بإحدى دورات مياه «الوحدة الصحية» ناحية شكشوك، مركز أبشواي، بمحافظة الفيوم.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثة الطفل، وتبينت به إصابات في الرقبة والبطن.

وأمرت بانتداب «الطبيب الشرعي»؛ لإجراء الصفة التشريحية عليه؛ بيانًا لسبب وفاته، وكيفية حدوثها.

وأورد «مفتش الصحة» في تقريره، تبينه من توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثمان، وجود آثار به للاختناق تحت الماء، واتساع فتحة الشرج عن المعدل الطبيعي.

وبسؤال «النيابة العامة» والدَي المجني عليه؛ شهدا بتغيب نجلهما صباح يوم الثالث عشر من شهر أغسطس الجاري، أثناء تواجده معهما في سوق «ناحية شكشوك» بعد أن طلب منهما الذهاب لشراء الحلوى، فبحثا والأهالي عنه حتى عثروا على جثمانه.

وطلبت «النيابة العامة» تحريات المباحث حول الواقعة؛ فأسفرت عن استدراج المتهم- البالغ من العمر 15 عامًا- للطفلَ المجنيَ عليه، من السوق، إلى دورة المياه التي عُثر فيها على جثمانه، وحاول التعدي عليه جنسيًّا، ولمقاومة المجني عليه له؛ قتله، خشية افتضاح أمره.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، باستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة باستدراجه المجني عليه إلى دورة المياه، ومحاولته هتك عرضه بالقوة، ولمقاومة المجني عليه له؛ تعدى عليه بالضرب، ثم حاول موالاة هتك عرضه، ولملاحظته غلق المجني عليه باب دورة المياه آنذاك؛ دفعه عنوة فارتطم بالمجني عليه، وسقط الأخير بدلو مملوء بالمياه ففارق الحياة، و أقرَّ المتهم بملكيته نعل خفيف (شبشب) عثرت عليه «النيابة العامة» بمسرح الجريمة.