 قرارات باعتقال 25 عسكريًا سابقا في القوات الجوية التركية - بوابة الشروق
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قرارات باعتقال 25 عسكريًا سابقا في القوات الجوية التركية

سلاح الجو التركي
سلاح الجو التركي
كتبت_ رباب عبد الرحمن:
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:48 م
أصدرت نيابة العاصمة أنقرة قرارات اعتقال بحق 25 عسكريًا سابقا بقيادة القوات الجوية وذلك في إطار التحقيقات القائمة بشأن المنتمين لحركة الخدمة التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله جولن.

وذكرت نيابة أنقرة في بيان أن التحقيقات كشفت أن المشتبه بهم الذي عملوا في قيادة القوات الجوية تم استخدامهم كأداة تواصل بين قيادات حركة الخدمة والجنود المنتمين إليها وأنهم كانوا يتواصلون باستخدام نظام الاتصال الدوري والمتسلسل من هواتف المقصف، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وأضافت النيابة في بيانها أنه تم إصدار قرارات اعتقال بحق 25 ضابطا سابقا من بينهم 21 تم فصلهم من العمل بعدما تبين تواصلهم مع حركة الخدمة، مفيدة أن فرق وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة اعتقلت 18 من المشتبه بهم في 14 مدينة مركزها أنقرة وتواصل ملاحقة البقية.

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