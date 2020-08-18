كوريا الجنوبية تلغي تدريبات مدنية-عسكرية بسبب مخاوف من كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إلغاء تدريبات مدنية-عسكرية سنوية للتركيز بشكل أفضل على إدارة جائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة.

وأفادت وزارة الداخلية والسلامة -حسبما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- بأنه تم إلغاء تدريبات "أولجي-تايجوك" التي كان قد تم تأجيلها إلى النصف الثاني من العام الجاري، وسيتم استبدالها بتدريبات طواريء.

وكانت الحكومة قد قررت في البداية إجراء التدريبات في شهر مايو لكنها أرجأتها بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن تدريبات "أولجي-تايجوك" المدنية-العسكرية هي نوع مختلف من تدريبات "أولجي" التي تم إطلاقها في أعقاب محاولة الكوماندوز الكورية الشمالية الفاشلة عام 1968 للتسلل إلى المكتب الرئاسي في العاصمة سول واغتيال الرئيس آنذاك "بارك جونج-هي". وركزت التدريبات على سيناريوهات مختلفة للأزمات الوطنية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء التدريبات منذ عام 2018 عندما أرجأتها الحكومة مؤقتا نظرا إلى الوضع الذي تشهده العلاقات بين الكوريتين.