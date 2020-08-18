السودان يبحث مع إثيوبيا التعاون في مجال الطاقة

بحث وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين السودانية، حامد سليمان حامد، مع سفير دولة إثيوبيا بالخرطوم YIBELTAL AMERO Almeu، آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، أكد وكيل الطاقة والتعدين استعداد الوزارة لتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة لاسيما تبادل الخبرات في صناعة النفط والغاز ومجالات التدريب والتأهيل والدراسات، واصفاً التعاون السابق في مجالات الإمداد بالوقود والكهرباء بالمثمر بين البلدين وذلك لما تتمتع به العلاقات التاريخية من روابط أزليه بين الشعبين.

من جانبه ثمن سفير دولة إثيوبيا التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات خاصة إمداد الوقود عبر السودان وزيادة الربط الكهربائي بين إثيوبيا والسودان.