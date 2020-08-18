يعد قضاء الحاجة بمرحاض شفاف وسط متنزه عام يرتاده المئات كابوسا مرعبا، لكنه سيكون واقعًا في طوكيو اليابانية بعد وضع عدد من المراحيض الشفافة في الحدائق العامة بغرض التأكد من نظافتها تزامنا مع مخاوف الكثيرين من مدى تعقيم المراحيض العامة في وقت وباء كورونا.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية تم وضع تلك المراحيض في 5 حدائق عامة بمنطقة شابوايا بالعاصمة اليابانية مع خطة لزيادة عدد المراحيض الشفافة في 17 متنزها آخر خلال الأشهر القادمة.

وصمم المرحاض الشفاف الذي يحوي الكثير من التكنولوجيا المهندس شيجورو بان، الحاصل على جائزة بريتسكار بينما يشاركه في التصميم عشرات المهندسين المساعدين.

والخبر السار أن التكنولوجيا في تلك المراحيض تجعلها شفافة فقط عندما تكون فارغة بينما تصبح معتمة تلقائيا بعد إغلاق المستخدم المرحاض من الداخل.

وتقول شركة نيبان اليابانية القائمة بالمشروع إن الهدف من تلك المراحيض هو تأكد المستخدم من مدى نظافتها قبل الدخول بينما الهدف الآخر هو تجنيب المستخدمين الحيرة مما إذا كان المرحاض فارغا أم به أحد.

وتعد اليابان من أكثر الدول اهتماما بتطوير المراحيض والتي يتناولها المتابعون حول العالم بكثير من الانبهار والاستغراب.

ومن أشهر الشركات اليابانية المهتمة بتطوير المراحيض هي شركة تودو التي تصنع المراحيض المزودة بوسائل التدفئة على المقعد والتي تغلق وتفتح تلقائيا أثناء وبعد الاستخدام لها.