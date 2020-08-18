 تقرير: دوي إطلاق نار في قاعدة عسكرية قرب عاصمة مالي - بوابة الشروق
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تقرير: دوي إطلاق نار في قاعدة عسكرية قرب عاصمة مالي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 3:17 م

أفاد تقرير إخباري بسماع دوي إطلاق نار في قاعدة عسكرية في مالي.

ونقلت خدمة "بي بي سي أفريقيا" عن متحدث عسكري في مالي أن دوي إطلاق نار سُمع داخل قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة المالية باماكو.

وأشارت الخدمة إلى أن السفارة النرويجية أفادت بأنها تلقت معلومات بأن جنودا في طريقهم إلى العاصمة، بينما نصحت السفارة الفرنسية مواطنيها بالبقاء في المنازل.

يأتي هذا في وقت يتعرض فيه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا لضغوط متزايدة للتنحي في ظل احتجاجات واسعة معارضة له.

وأعلن رئيس مالي نهاية الشهر الماضي تشكيل حكومة "مصغرة" من ستة أعضاء، وتم تكليفها بحل الأزمة السياسية في البلاد.


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