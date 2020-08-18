فضلات الكلاب تكشف جريمة سرقة في ألمانيا

نجحت شرطة مدينة هامبورج الألمانية، في التعرف على هوية لص من أثر حذائه على غائط كلاب، خارج مبنى سكني، بعد اقتحامه له.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إن مشتبها به يبلغ من العمر 27 عامَا، وهو أحد الجانيين المزعومين، داس بقدميه كومة من فضلات الكلاب قبل اقتحام أحد المبانى مساء الجمعة الماضي.

ثم اقتحم المشتبه به وشريكه شقة لينطلق نظام الإنذار وينبه الساكن المقيم بها.

وبحسب ما ورد لم يفلت اللصان المزعومان، اللذان قالت الشرطة إنهما خططا لاقتحام عدد من المباني، إلا ببعض الملابس والمناشف من على مشجب داخل الشقة.