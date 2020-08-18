استقالة وزيرة العدل الكولومبية وسط احتمال حصولها على منصب بارز

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، اليوم الثلاثاء، قبوله استقالة وزيرة العدل مارجريتا كابيو، التي تتوقع أن يتم تعيينها في منصب بارز آخر.



وكتب دوكي عبر موقع تويتر أن كابيو سعت إلى المضي قدما في سياسة السجون وتقريب القضاء من المواطنين، وساعدت في تمرير تشريع ينص على توقيع عقوبة السجن مدى الحياة لمغتصبي الأطفال.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم انتخاب كابيو، رئيسة المحكمة العليا السابقة، لترأس مكتب المفتش العام، وهي مؤسسة تشرف على السلوك العام للمسئولين في السلطة وعمل المؤسسات الحكومية.



ودعم دوكي كابيو لتولي المنصب، مما أثار انتقادات بشأن رغبة الحكومة في تولي حليف لها منصب المفتش العام، ولم يتسن معرفة من سيخلف كابيو في وزارة العدل على الفور.