 دي ماريا رجل مباراة سان جيرمان ولايبزيج - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 11:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

دي ماريا رجل مباراة سان جيرمان ولايبزيج

علاء العزب
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 11:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 11:25 م

أختير أنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام لايبزيج، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 3-0، ليتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وقدم النجم الأرجنتيني دي ماريا، أداءً مبهرًا على ملعب النور في مدينة لشبونة، حيث شارك في جميع الأهداف التي سجلها باريس في شباك لايبزيج، إذ صنع الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة وضعها على رأس زميله في الفريق ماركينيوس، وسجل الهدف الثاني بعد تمريرة سحرية من نيمار، قبل أن يصنع الهدف الثالث لخوان بيرنات.

باريس سينتظر في النهائي الفائز في المباراة التي ستقام غدًا الأربعاء بين بايرن ميونيخ الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي، في نصف النهائي الثاني.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك