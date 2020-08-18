 سعد الحريري: نقبل حكم المحكمة الدولية حول اغتيال رفيق الحريري - بوابة الشروق
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سعد الحريري: نقبل حكم المحكمة الدولية حول اغتيال رفيق الحريري

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 4:57 م

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أنه يقبل الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن جريمة اغتيال والده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مشددا على ضرورة تنفيذ العدالة.

وقال الحريري – في مؤتمر صحفي عقده خارج مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي تقع بمدينة لاهاي في هولندا – إنه باسم عائلة رفيق الحريري، وجميع عائلات الضحايا في الانفجار الذي وقع في شهر فبراير 2005 ، يقبل بحكم المحكمة الصادر اليوم.

وأضاف الحريري: "بوضوح لا تنازل عن حق الدم.. واللبنانيون لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون وطنهم مرتعا للقتلة أو ملجأ للهروب من العقاب".


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