العاصمة الأفغانية تتعرض لهجمات بالصواريخ في ذكرى الاستقلال

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن 14 صاروخًا سقطت على مناطق سكنية ودبلوماسية في كابول، ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بينهم أطفال.

وتم إطلاق الصواريخ من سيارتين، وسقط بعضها في المنطقة الخضراء، وهي منطقة دبلوماسية بالقرب من القصر الرئاسي وسفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأفغانية.

وأكد مصدر في القصر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من وحدة حرس الشرف في القصر.

وأضافت الوزارة أنه تم القبض على شخصين للاشتباه في صلتهما بالحادث.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتم إطلاق الصواريخ بعد وقت قصير من وضع الرئيس الأفغاني أشرف غني إكليلا من الزهور عند نصب منارة الاستقلال بوزارة الدفاع.

وتحتفل أفغانستان اليوم بالذكرى الـ 101 لاستقلالها عن الحكم البريطاني.