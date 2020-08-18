كوريا الجنوبية تحظر الصلوات في الكنائس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

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أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سيه كيون اليوم الثلاثاء، حظر إقامة الصلوات في الكنائس في سول والمنطقة المحيطة بها بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وفي ظل ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بين مرتادي الكنائس، من المقرر أن يتم بث الصلوات عبر شبكة الانترنت. وكانت السلطات قد فرضت بالفعل قيودا أكثر صرامة في سول و إقليم جيونجي المجاور لها.

وقال تشونج إن ارتفاع حالات الاصابة أدى لوقوع "سلسلة من حالات العدوى في الكنائس وأماكن العمل والمستشفيات".

وقد أفادت السلطات الصحية بأنه تم تسجيل 138 حالة إصابة بالفيروس مرتبطة بكنيسة سارانج جيل بشمال سول، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة المرتبطة بالكنيسة 457 حالة.

وقد أعلنت السلطات عن فرض حظر عام على تجمع أكثر من 50 شخصا في الأماكن المغلقة وأكثر من 100 شخص في الأماكن المفتوحة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة 15 ألف و 700 حالة.