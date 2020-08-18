ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد، لتصل إلى مليون و42 ألف حالة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة نتيجة الإصابة بالفيروس، 170 ألفًا و277 حالة، بحسب بلومبرج.

وتأتي الزيادة في أعداد الحالات على المستوى القومي، أقل من متوسط المعدل اليومي للزيادة خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ 1 بالمئة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر حصيلة للإصابات المؤكدة حتى الآن، والتي بلغت 625 ألفا و308 حالة، وذلك بعد تسجيل زيادة بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد.

وشهدت ولاية هاواى زيادة نسبتها 4.5 بالمئة بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في الولاية إلى 5 آلاف و42 حالة.

أما ولاية تكساس، فقد سجلت أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 138 حالة وفاة.