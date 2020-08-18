القومي للمرأة يشيد بدعم النيابة الإدارية وصول النساء للمواقع القيادية

وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قراره بتعيين كل من المستشارة عبير ممدوح طنطاوى فى منصب مديرة للنيابة الإدارية للتعليم القسم الأول بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة نيفين محمد طلعت الديب فى منصب مديرة للنيابة الإدارية للتعليم القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي -في بيان أصدره المجلس اليوم الثلاثاء- بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، مؤكدة أن ذلك يأتي إيمانا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، مما يدل على مدى حرص النيابة الإدارية وسعيها الحثيث نحو تمكين المرأة ودعم وصولها إلى المواقع القيادية داخل الهيئة وتذليل كافة العقبات في سبيل ذلك، وهو ماعهدناه منها دائما.

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجه الدولة الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساندة المرأة وتمكينها في كافة المجالات بناء على الجدارة والكفاءة التى تتمتع بهما، وعلى مدى قدرتها على إثبات ذاتها في القطاع الذي تعمل فيه.

وأكدت أن المرأة المصرية تمثل صورة مشرفه ومشرقة لمصر فقد برهنت المرأة المصرية دائما عن مدى حبها وانتمائها لوطنها وإخلاصها لعملها وإصرارها على النجاح والتفوق وإثبات ذاتها في كافة المجالات.

ووجه المجلس التهنئة إلى المستشارة عبير ممدوح طنطاوى، والمستشارة نيفين محمد طلعت الديب على تعينهما في هذه المناصب المهمة، متمنيا لهما النجاح والتميز والتوفيق الدائم.