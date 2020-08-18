أمريكيون يخسرون مليون دولار في شراء معقمات وهمية من فيتنام

أعلنت القنصلية الأمريكية في فيتنام، اليوم الثلاثاء أن أكثر من سبعة آلاف مواطن أمريكي تعرضوا للاحتيال على أيدي مجموعة من المحتالين الفيتناميين في إطار مخطط احتيال تركز على بيع معقمات لليدين، حيث دفع متسوقون عبر الإنترنت ما مجموعه نحو مليون دولار دون أن يحصلوا على المنتجات التي دفعوا أثمانها.

أوضح بيان صادر عن القنصلية الأمريكية العامة في مدينة "هو تشي منه"، أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة فيتناميين مشتبه بهم بعد تحقيق مشترك بين وزارة الأمن العام الفيتنامية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ووفقا للأوراق التي تم تقديمها لمحكمة أمريكية في الثالث من أغسطس فإن الفيتناميين الثلاثة شاركوا في مخطط لبيع معقمات اليدين للمواطنين في الولايات الأمريكية الخمسين.

وقد قام الثلاثة بإنشاء أكثر من 300 موقع على شبكة الإنترنت لبيع معقمات اليدين والمناديل المطهرة، وهي المنتجات التي لم تصل إلى الولايات المتحدة مطلقا. وبحسب الأوراق فقد أنشأوا المئات من حسابات البريد الإلكتروني المزيفة لتجنب الوصول إليهم.

ورصد المحققون الأمريكيون ما يقرب من 40 ألف عملية شراء بقيمة إجمالية نحو 975 ألف دولار، وفقا لتقارير إخبارية محلية.