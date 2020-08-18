منع محامية حقوقية بارزة من تمثيل صحفي محتجز في زيمبابوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

منعت السلطات في زيمبابوي محامية حقوقية بارزة من تمثيل صحفي محتجز، وذلك في ظل قمع الحكومة للمعارضين.

كان قد جرى إلقاء القبض على الصحفي هوبويل تشينونو، الذى قام بإعداد تقارير تكشف فضيحة فساد حكومية بشأن الإمدادات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، منذ نحو شهر لاتهامه بالتحريض على العنف.

وتم رفض الافراج عنه بكفالة أكثر من مرة.

وفي ضربة أخرى للصحفي، الذي تم تصويره وهو مقيد بالأصفاد في سجن شيكوروبي سيئ السمعة، الذي يخضع لحراسة مشددة، منعت محكمة محاميته بياتريس متيتوا من تمثيله .

وطالب الادعاء باستبعاد متيتوا عن تمثيل تشينونو بسبب "سلوك غير مهني" متعلق بتعليقات على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وقالت متيتوا للصحفيين على سلالم المحكمة إن قرار القاضي سوف يكون له" تأثير سيئ" على محامي حقوق الانسان الأخرين في البلاد.