«تضامن الغربية»: استقبال أكثر من 11 ألف حالة منذ افتتاح مركز حضانات الأطفال بالمحلة

قالت أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الثلاثاء، إن مركز القدس لحضانات الأطفال المبتسرين بالمحلة الكبرى، والذي يعالج الحالات بالمجان، استقبل ١١ ألفًا و٢٥٥ حالة منذ افتتاحة عام ٢٠٠٩، وأن نسبة الشفاء تجاوزت 97%.



جاء ذلك خلال زيارتها لمركز القدس لحضانات الأطفال المبتسرين بالمحلة، برفقة دكتور خالد أبو المجد مدير إدارة المعلومات ورئيس فريق التدخل.



وأضافت النادري أن نسبة الاستقبال وصلت 100%، وعدد الحضانات بلغ ٤٦ حضانة و٢٦ جهاز تنفس صناعي و٣ أجهزة تنفس عالي التردد، مقدمة الشكر لرئيس الجمعية الشرعية وكافة العاملين بمركز القدس، للمجهود المبذول.