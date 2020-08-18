293 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 293 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 267 من المرضى، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 112 ألفًا و355 حالة، ولم تسجل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليبقى عدد حالات الوفيات عند 193 حالة.

وسجلت الوزارة إدخال 3 حالات العناية المركزة؛ بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليًا إلى 68 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من "كوفيد – 19" في قطر حوالي 560 ألفًا و990 شخصًا، وعدد الحالات النشطة تحت العلاج 3113 حالة.