 وفاة سيزار روميتي المدير السابق في شركة فيات عن 97 عاما - بوابة الشروق
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وفاة سيزار روميتي المدير السابق في شركة فيات عن 97 عاما

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 10:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 10:54 ص

توفي سيزار روميتي، الذي ظل لفترة طويلة من كبار مديري شركة صناعة السيارات الإيطالية (فيات)، ليلة الاثنين/ الثلاثاء عن عمر يناهز 97 عامًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الثلاثاء.

وكان روميتي الساعد الأيمن لجيوفاني أجنيلي، وريث عائلة فيات، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة من 1976 إلى1996 ورئيس الشركة في الفترة من 1996 إلى 1998.

يُذكر أن روميتي كان قد اشتهر بانتصاره في نزاع عمالي مرير مع النقابات العمالية في عام 1980، وبقيادته لشركة فيات خلال فترة حققت فيها قفزة في المبيعات والأرباح في الثمانينيات.

وبعد تقاعده من شركة فيات، أصبح روميتي رئيسا لدار "آر.سي.إس" للنشر التي تصدر أكبر الصحف الإيطالية "كوريري ديلا سيرا".


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