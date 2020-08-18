تشهد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005، وذلك بعد 11 عاما على إنشائها.

حضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، ورئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي توفي مع الحريري، في الانفجار الدامي الذي نفذه 5 تابعين لحزب الله اللبناني، بحسب لوائح الاتهام في المحكمة.

وقال القاضي دايفيد راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال، حسبما نقله موقع روسيا اليوم.

وأضاف راي أن قضية الادعاء ارتكزت على أدلة الاتصالات، ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات، لاكتشاف أدلة، وأنه تم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال.

كما أشار إلى أن اغتيال الحريري كان عملية إرهابية لأهداف سياسية، بتنفيذ من انتحاري كان يقود دراجة آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدفت موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية.

ولكن، ماهي المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي؟

هي محكمة ذات طابع دولي، يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا، ولها أيضًا مكتب في العاصمة بيروت.

افتُتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس عام 2009، وهي تتألف من 4 أجهزة، الغرف، الادعاء، مكتب الدفاع، وقلم المحكمة.

• ماهي مهمتها الرئيسية؟

تتمثل الولاية الرئيسية للمحكمة الخاصة بلبنان في محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير عام 2005 في لبنان، والمعروف لجريمة اغتيال الحريري التي أودت بحياة 22 شخصًا، بينهم الحريري، فيما أصيب أشخاص كثيرون.

• تاريخ إنشائها؟

أنشئت المحكمة في عام 2009، بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، لتصبح بمثابة هيئة قضائية مستقلة تضم قضاة لبنانيين ودوليين.

ولا تعتبر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، لكنها تحاكم بموجب قانون العقوبات اللبناني، وهي أيضا المحكمة الأولى من نوعها في تناول الإرهاب بوصفه جريمة قائمة بذاتها.

وتشكل المساهمات الطوعية 51% من تمويلها، ويساهم لبنان بنسبة 49%.

• ما هي اختصاصات المحكمة؟

تقع ﺍختصاص المحكمة على ﺍﻷشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف موكب الحريري.

كما يشمل اختصاص المحكمة أيضاً اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005، في حال تبين ارتباطها بقضايا ذات صلة بأحداث جريمة اغتيال الحريري، ومماثلة لها من حيث طبيعتها وخطورتها.

كما تجيز ولاية المحكمة أيضاً ممارسة الاختصاص على جرائم ارتكبت في أي تاريخ لاحق، ويقرر ذلك الطرفان وبموافقة مجلس الأمن، إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بحادثة اغتيال الحريري.

وفي حال السعي إلى شمول هذه القضايا باختصاص المحكمة، فيجب على المدعي العام تقديم أدلة أولية على ارتباطها بحادثة الاغتيال، مثل النية الجريمة، الغاية من وراء الاعتداءات، صفة المتضررين المستهدفين، نمط الاعتداءات (أسلوب العمل)، والجناة.

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