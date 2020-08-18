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تمديد قرار الإغلاق بسبب فيروس كورونا في لبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 10:03 م

عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة اللواء الركن محمود الأسمر، رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، لتقييم الواقع الوبائي المستجد لانتشار فيروس كورونا، في ظل الحدث الأليم الذي تعرضت له البلاد.

وأوصى الاجتماع بتنفيذ إغلاق جزئي للقطاعات الاقتصادية لمدة أسبوعين، وفقًا لقرار وزير الداخلية والبلديات، بتاريخ 4 أغسطس المعمم مسبقًا، والذي ينتهي اليوم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إنه بالنسبة للعام الدراسي والجامعي، توصي اللجنة اعتماد التعليم المدمج (جزء حضوري وجزء عن بعد)، على أن لا تتعدى نسبة الحضور 50 بالمئة من القدرة الاستيعابية القصوى في قاعات الدراسة ووسائل النقل المدرسية، وفقًا للواقع المناسب لكل مرحلة ومؤسسة تعليمية.

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