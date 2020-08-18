تجديد حبس أنس البلتاجي 45 يوما لتمويله جماعة إرهابية والانضمام إليها

جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حبس أنس محمد البلتاجي 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.



صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.



وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.