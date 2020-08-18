إيطاليا: أكثر من 207 ألف عامل تقدموا بطلب للحصول على عفو

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الاثنين، أن نحو 207.542 عاملا غير حامل لوثائق رسمية، من بينهم مهاجرين غير شرعيين، تقدموا بطلبات للحصول على عفو.

وقالت الوزارة إن هذا العفو كان يقتصر على عمال قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وكذلك الخادمات والعاملين في مجال تقديم الرعاية.

وأشارت إلى أن أخر موعد لتقديم طلبات الحصول على العفو كان أول أمس السبت.

وأوضحت أنه تم تقديم هذا العفو كوسيلة لسد النقص الكبير للعاملين بقطاع الزراعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ومساعدة عمال المزارع، الذين هم في الغالب من المهاجرين غير الشرعيين، على التغلب على مسألة استغلالهم.

ومع ذلك ، قالت الوزارة إن 85 في المئة من طلبات العفو تقدم بها الخادمات ومقدمو الرعاية، وإن غالبية الطلبات تتعلق بالمواطنين الإيطاليين، وليس المهاجرين.

كما أعطى العفو الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة منتهية الصلاحية، فرصة للحصول على أوراق مؤقتة جديدة.

كما ذكرت الوزارة أن قرابة 13 ألف شخص استفادوا من هذا الإجراء.