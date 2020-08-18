بثت فضائية «الغد» تقريرًا ذكرت فيه أن الصين مُنحت أول براءة اختراع للقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت، هيئة تنظيم الملكية الفكرية بالصين، إن شركة صينية كانسينوبيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين على براءة اختراع للقاح Ad5-nCOV ( إيه دي5-إن سي أو في) ضد فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن الشركة بالتعاون مع وحدة أبحاث عسكرية صينية أنتجت هذا اللقاح الذي يعد أو لقاح يحصل على براءة اختراع منذ ظهوره لأول مرة فى ووهان فى ديسمبر عام 2019.

وأوضح التقرير أن شركة "«كانسينو» قالت إن اللقاح أثبت استجابة قوية على صعيد إنتاج الأجسام المضادة.

كما أثبت أنه آمن لدى غالبية المرضى خلال التجارب السريرية حيث تجرى حاليا المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فى عدة دول من بينها السعودية كما تستعد لتوسيع نطاق التجارب فى روسيا والبرازيل وتشيلي قبل البدء فى عملية تصنيع ملايين الجرعات.

