 بالفيديو.. إنقاذ حوت علق في شباك صيد بالقرب من السواحل الأسترالية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. إنقاذ حوت علق في شباك صيد بالقرب من السواحل الأسترالية

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 10:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 10:50 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد عملية إنقاذ حوت علق في شباك صيد بالقرب من السواحل الأسترالية.
وشاركت عدد من فرق الإنقاذ في عملية تحرير الحوت التي استغرقت حوالي أربع ساعات.

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