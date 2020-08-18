عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد عملية إنقاذ حوت علق في شباك صيد بالقرب من السواحل الأسترالية.

وشاركت عدد من فرق الإنقاذ في عملية تحرير الحوت التي استغرقت حوالي أربع ساعات.

