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فيديو.. المدير العام للمدارس الأمريكية الدولية: المصاريف أقل من التكلفة

أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 1:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أغسطس 2020 - 1:57 ص

قال وليد أبو شقرة، المدير العام للمدارس الأمريكية الدولية، إن وزارة التعليم أرسلت لجنة درست تكاليف المدرسة، ذاكرًا أن اللجنة اقتنعت أن المصاريف أقل من التكلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»،مساء الإثنين، أن المدرسة حُرمت من تحصيل رسوم النشاط، مشيرًا إلى أن رسوم هذه الأنشطة المتميزة عالية التكلفة.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحصيل رسوم النشاط لوقف الشكوى، على أن يلتزم أولياء الأمور كافة بدفع ما عليهم قبل 25 أغسطس، ليُعفون من السنتين الماضيتين و40% من رسوم النشاط للسنة 2020 دون أي مخالفة.

 

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