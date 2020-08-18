استعاد مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، ذكرياته مع مباريات الزمالك، وذلك قبل لقاء القمة المقرر له السبت المقبل في منافسات الدوري.

وقال جوزيه حول مباريات الزمالك:«لعبت ضد الزمالك 23 مباراة تعادلنا 3 وخسرنا 2 وفزت في 18 منهم مباراة 6-1 ، لدي ذكريات جميلة في مباريات الاهلي ضد الزمالك».

وأضاف:«الأهلي ليس في حاجة للفوز بالمباراة من أجل أن يعدل موقفه في الدوري، الفرق بين الناديين كبير، ولكن تبقى مباريات الأهلي مع الزمالك أكثر إثارة وتشويق مثلها مثل مباريات الإسماعيلي أيضا».

وأضاف:«تلك المباريات تحتاج لتواجد جماهيري والاستاد كان يمتلئ بالجماهير في الفترة التى كنت متواجدا فيها كان في جماهير وكان تعطي شكلا آخر للمباراة».

وتحدث جوزيه عن الزمالك وأشار إلى أن تغيير المدربين في السنوات الأخيرة بالزمالك يعد أمرا غير جيد للفريق، مضيفا إلى أن الأهلي هو الأقرب للفوز في المواجهة المقبلة.

أما عن دوري أبطال إفريقيا ومباراة الوداد قال:«الفرق المغربية مبارياتها لم تكن سهلة، ولكن الأهلي كناد كبير يستطيع تخطى المباريات الصعبة مثل هذه».