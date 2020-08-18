محافظ سوهاج يكرم الطالبة زينب الحاصلة على المركز الثاني بالثانوية الأزهرية

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الطالبة زينب حربي محمد شحاتة الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية 2019/2020 القسم الأدبي ـ كفيف، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حسانين رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج، بالإضافة إلى والد الطالبة.

وأهدى محافظ سوهاج الطالبة زينب ابنة قرية كوم العرب بطما، والحاصلة على مجموع 594 درجة بمعهد فتيات مشطا الأزهري بمركز ومدينة طما، ميدالية المحافظة وشهادة تقدير وهدية عينية، تقديراً لتفوقها الدراسي متمنياً لها النجاح والتفوق في المرحلة الدراسية القادمة، مؤكدا أنها فخر للمحافظة، معربًا عن تقديره لأسرة الطالبة.