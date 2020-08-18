قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، إن تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» كان نموذجيًا، لافتًا إلى أن المملكة شهدت موجة من ارتفاع الحالات، خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف «العضايلة» خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن موجة ارتفاع الحالات لم تشهدها المملكة منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن تراخي الحدود مع سوريا والمملكة العربية السعودية سبب زيادة عدد الحالات.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات اليوم بنقل المدراء على الحدود، إضافة إلى إجراء تحقيق في الحدود مع سوريا لمعرفة كيفية انتقال العدوى، متابعًا أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة منها عزل مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا عن بقية المدن الأردنية.

وأوضح أن المدينة لا يدخل منها أو يخرج شخص سوى المصرح لهم، مشيرًا إلى تفعيل أمر دفاع رقم (11) على مستوى المملكة والذي يتيح فرض غرامات على المواطنين الذين لا يتقيدون بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى إجراءات فرض غرامات على المنشآت التي لا تتقيد بتعليمات وزارة الصحة والحكومة.

وأعلن الأردن، السبت الماضي، عزل مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، عن باقي الألوية وباقي محافظات المملكة، اعتبارًا من اليوم الاثنين؛ بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».