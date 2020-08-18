يقدم بيت العود بقيادة نصير شمة، في السابعة من مساء غد، مقطوعات موسيقية متنوعة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية، باستخدام آلات موسيقية عربية، ضمن سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" عبر الإنترنت التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

يتضمن الحفل مقطوعة "مالاجوينا والأندلس" للمؤلف أرماندو رومبا، والتي سيتم تأديتها برؤية جديدة، ومقطوعة "تيكو تيكو" للمؤلف زيكوينها دي أبرو، ومقطوعة "كانكون ديل مارياشي" للمؤلف باكو رينتيريا، هذا إلى جانب موسيقى المؤلف جيراردو موتاس رودريغوس "لا كومبارسيتا"، ومقطوعة "بور أونا كابيزا" للمؤلف كارلوس جارديل.

وتأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" استكمالاً لسلسلة "نصير شمّة والأصدقاء"، بهدف نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم حالياً.

ويتم بث الجلسات الموسيقية عادةً، يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يقدم "بيت العود" عروضاً موسيقية رائعة من منازلهم حول العالم.

وضمت سلسلة "بيت العود في ضيافتك" عدداً من الحفلات الموسيقية بما في ذلك حفل "القانون الجديد"، و"نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود"، و"الغناء العربي الكلاسيكي"، و"غناء شهر رمضان المبارك"، و"يونيفرسال موزارت".