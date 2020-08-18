وكيل الصحة بالغربية: تخصيص مكان في جميع المستشفيات لحالات كورونا المكتشفة

قال عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن زيارة إحدى الإدارات الصحية اليوم كانت مفاجئة، للتأكد من سير العملية الطبية بشكلها المنشود.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية الأولى، مساء اليوم الإثنين، أن هناك بعض المخالفات تبلغ 13 مخالفة ما بين موظفين وأطباء، متابعًا: «أزلنا جميع المعوقات».

وذكر أن المسؤولية تزداد مع إعادة فتح مستشفيات العزل مرة أخرى، مضيفًا أنه تم تخصيص مكان في جميع المستشفيات حال اكتشاف أي حالة إصابة بكورونا.

وفاجأ الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، في زيارة تفقدية الإدارة الصحية بقسم طنطا أول ومكتب صحة طنطا ثاني، اليوم الأحد، يرافقه أعضاء إدارة التفتيش المالي والإداري، لمتابعة انتظام سير العمل، وشكل الخدمة المقدمة للمواطنين.