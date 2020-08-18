مساعد وزير التموين: البنية التحتية لقطاع التجارة بمصر عانت من الإهمال السنوات الماضية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن البنية التحتية لقطاع التجارة بمصر عانت من الإهمال خلال السنوات الماضية بعكس ما يحدث الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية كانت متواجدة في القاهرة والإسكندرية فقط، معقبًا: «بدأنا منذ 3 سنوات خطة تطوير مع المستثمرين والمطورين».

وأشار إلى أنه تم افتتاح المنطقة اللوجيستية بطنطا باستثمارات 6 مليار جنيه وتضم 12 نشاطا وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع «لا نبيع الأرض في مشروعات المناطق اللوجيستية بل نمنح المستثمر حق الانتفاع بها لدعمه»، لافتًا إلى أنه جاري الإعداد لإنشاء مناطق لوجيستية تجارية في الشرقية والغربية والبحيرة والمنوفية والفيوم والأقصر وقنا.