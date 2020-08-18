وكيل دينية النواب يدعو إلى عودة صلاة الجمعة بالمساجد

قال وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب شكري الجندى، إن اللجنة تعقد اجتماعاً بعد قليل لمناقشة مسألة عودة صلاة الجمعة، بحضور وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزيرة الصحة أو من ينوب عنها، لافتا إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات لرفعها إلى لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لمناقشته خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف الجندي لـ"الشروق"، أن الجميع يراهن على وعي المواطن وثقافته عقب فتح المساجد لصلاة الجمعة، والتزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، معتبرا أن عودة صلاة الجمعة في المساجد أصبحت ضرورية، وسترفع من الروح المعنوية للمواطنين في ظل الأزمة التى تسيطر على العالم أجمع.

وتقام صلوات الجماعة في مصر حاليا بإجراءات احترازية منها التباعد الجماعي والكمامة وحضور المصلين بسجادة الصلاة الخاصة بكل منهم ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة، حيث تغلق المساجد حينها وتصلى في البيت ظهرا.