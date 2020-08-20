إصابة 3 لاعبين في مشاجرة بين فريقي مركزي شباب بأسوان

أصيب 3 لاعبيين بعد وقوع مشاجرة بين فريقي مركز شباب النجاجرة والعتمور، بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وكان لاعبو فريق مركز شباب النجاجرة توجهوا إلى مركز شرطة كوم أمبو، وقاموا بتحرير محضرًا، ضد فريق مركز شباب العتمور وعدد من المتفرجين من أهالي القرية، يتهمهم بالتعدي عليهم بالضرب قبل نهاية مباراة أقيمت بين الفريقين بمركز شباب العتمور.

وكانت تحريات مباحث المركز، برئاسة النقيب أحمد إسماعيل، كشفت أنه أثناء أحداث مباراة بين فريقي والعتمور والنجاجرة، وقعت مشادة بين الفريقين قام على إثرها المتفرجين من أهالي والعتمور بالنزول لأرض الملعب، والتعدي على فريق النجاجرة وهو ما أحدث بعدد 3 منهم إصابات متفرقة، وهم "علاء عبد المنعم - محمد بسطاوي - علاء عبد الغفور".